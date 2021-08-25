Хотя до наступления 2022 года осталось еще четыре месяца, все чаще возникает вопрос о том, как оформлять в новом году инвестиционный налоговый вычет на ИИС типа А (в сумме денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет) с учетом налога на вклады.