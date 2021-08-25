Банк России установил официальные курсы валют на 26 августа.
Курс доллара снизился на 20,37 копейки, составив 73,7428 рубля (73,9465 рубля на 25 августа). Курс евро снижен на 22,44 копейки до 86,5814 рубля (86,8058 рубля на 25 августа).
На биржевых торгах наблюдается разнонаправленная для рубля динамика. На 14:09 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 73,77 рубля (плюс 4 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 86,6 рубля (минус 10 копеек).
Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,66—73,87 рубля за доллар и 86,51—86,73 рубля за евро.