Число россиян, оформляющих больничные при признаках ОРВИ, выросло в 1,5 раза с начала года, свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберЗдоровье». В опросе приняли участие более 5 тыс. респондентов из всех регионов страны.

По данным опроса, 42% опрошенных отметили, что при признаках ОРВИ или гриппа делают перерыв в работе и оформляют больничные листы. Еще 10% респондентов ответили, что также заводят больничные, но стараются продолжать работать — в таком случае их работодатели выплачивает полную зарплату. По итогам аналогичного исследования, проведенного в январе 2021 года, только треть опрошенных жителей России отмечали, что оформляют больничные листы в случаях недомогания.

«Раньше при обычной простуде люди действительно реже оформляли больничные листы и продолжали ходить на работу с кашлем, насморком и даже температурой. Однако мы видим, что тенденция изменилась с началом пандемии, и число людей, оформляющих больничные при признаках ОРВИ, растет. Это связано с тем, что коронавирусная инфекция никуда не уходит, и у людей есть определенный страх из-за этого. Они стали более осознанно подходить к таким вопросам, официально оформляя факт заболевания. Кроме того, часто присутствует и внешнее давление от коллег, которые не хотят заболеть. Это заставляет людей с плохим самочувствием оставаться дома даже при отрицательных тестах на коронавирусную инфекцию», — пояснил медицинский директор «СберЗдоровья» Владислав Мохамед Али.

Примечательно, что 23% участников опроса при симптомах простуды переходят на удаленный формат работы. Четверть опрошенных (25%) продолжают ходить на работу, несмотря на признаки заболевания. Для защиты собственного здоровья большинство опрошенных жителей России (71%) носят медицинские маски в общественных местах. Еще 44% респондентов регулярно обрабатывают руки санитайзерами. Привились от коронавирусной инфекции 37% участников исследования.

Для того чтобы минимизировать риск заражения, 15% опрошенных стараются не пользоваться общественным транспортом, а 8% в общественных местах носят перчатки. Еще 7% респондентов отметили, что соблюдают режим самоизоляции и не выходят из дома без веских причин. Ничего не предпринимают для защиты своего здоровья 16% опрошенных. В варианте «Другое» 3% респондентов рассказали, что принимают витамины и БАДы для укрепления иммунитета.

Заболеть COVID-19 боятся только 23% опрошенных жителей России, при этом 21% респондентов уже переболели вирусом или болеют сейчас. Не вызывает страх инфекция у 56% участников исследования.