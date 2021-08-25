Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО за январь — июнь 2021 года составила 7,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В сообщении сказано, что чистая прибыль банка за первое полугодие 2021 года более чем вдвое увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (рост на 102%).

Чистый процентный доход за первое полугодие 2021 года составил 13,1 млрд рублей (плюс 6,5% по сравнению с первым полугодием 2020 года). Основная часть процентных доходов представлена процентными доходами от выданных кредитов — 82,4%. Чистая процентная маржа за январь — июнь 2021 года составила 3,8% (за аналогичный период 2020 года — 4%).

Чистый комиссионный доход банка «Санкт-Петербург» за первые шесть месяцев 2021 года составил 4,2 млрд рублей, что выше результата первого полугодия 2020 года на 25,4%. Доход от операций на финансовых рынках за первое полугодие 2021 года составил 2,1 млрд рублей — на ­1,7 млрд рублей больше по сравнению с первым полугодием 2020-го.

На 1 июля 2021 года активы банка составили 737,8 млрд рублей (больше на 1% по сравнению с показателем на 1 января 2021 года).

На отчетную дату объем кредитов и авансов клиентам до вычета резервов составил 507,3 млрд рублей (рост на 10,5% по сравнению с 1 января 2021 года). 74,8% кредитного портфеля формируют кредиты корпоративным клиентам, 25,2% — кредиты частным клиентам. На 1 июля 2021 года доля проблемной задолженности составила 10,1% (на 1 января 2021 года этот показатель составлял 10,4%).



Средства клиентов на 1 июля 2021 года составили 492,6 млрд рублей (рост на 2,8% к показателю на 1 января 2021 года). Объем текущих и расчетных счетов клиентов по сравнению с 1 января 2021 года вырос на 16,8%, объем срочных депозитов уменьшился на 7,3%. На 1 июля 2021 года 55,1% средств клиентов составили средства физических лиц, 44,9% — средства корпоративных клиентов.

Собственный капитал банка «Санкт-Петербург» на 1 июля 2021 года составил 89,8 млрд рублей (рост на 4,8% по сравнению с 1 января 2021 года).