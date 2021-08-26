Последние два года показали яркий тренд на технологичность, покупатель поменял свои привычки: перестал бояться онлайна при выборе финансовых продуктов. При этом возвращения к полному офлайну не будет, и если бизнес не учитывает это при формировании своей стратегии уже сейчас, то в дальнейшем ему все сложнее будет удерживать клиентов — переходить в финтех завтра будет уже поздно. Таким мнением поделилась CEO Банки.ру Динара Юнусова с участниками круглого стола «Будущее FinTech-отрасли: трансформация и вызовы современного финансового рынка». Круглый стол прошел в бизнес-клубе «Атланты» и собрал на своей площадке главных представителей компаний из сегмента «финтех», чтобы обсудить ускорение цифровизации финансовой отрасли.

«Клиенты хотят получать наилучшее предложение, им нужна структурированная и понятная информация, и они не будут готовы тратить свое время на поиск. Принцип «здесь и сейчас» — вот что будет двигать рынок финансовых продуктов», — отметила Динара Юнусова в своем выступлении.

В ближайшем будущем у банков и страховых компаний не останется выбора — мобильные приложения, онлайн-анкеты, сегментация и одобрения, прочие инструменты обратной связи станут основными драйверами удержания массового клиента. А вот клиентская аудитория, кроме сравнительной информации, захочет получать продукт, не выходя из дома, и рассчитывать на постпродажную поддержку.

«Банки.ру планирует развивать каналы поддержки для наших пользователей, и не только во время получения финансового продукта, но и после. Мы будем работать над этой составляющей маркетплейса, изучать потребности пользователей и делать клиентский путь более понятным и безопасным. Это одна из наших ключевых задач на ближайший период», — рассказала глава компании.