Российские индексы снизились по итогам основных фондовых торгов в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,06% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 886,64 пункта. Индекс РТС опустился на 0,44% — до отметки 1 653,56.

Большинство акций на Мосбирже сегодня потеряли в цене по итогам торгов. Акции «Полюса» снизились в цене на 1,02%, «Газпрома» — на 0,57%, «Яндекса» — на 0,54%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,52%, «Магнита» — на 0,46%. Зафиксирован рост котировок акций «ИнтерРАО» на 2,67%, «Системы» — на 2,82%, ММК — на 3,16%.



Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отмечает, что индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в коррекционном минусе, не получив значимых внешних и внутренних сигналов. «На мировых фондовых биржах в середине недели наблюдалась консолидация. Рынки ждали сигналов от центральных банков, которые должны поступить в ходе экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, стартующего в четверг. Наиболее интересным обещает быть выступление главы ФРС Пауэлла в пятницу. Завтра же ЕЦБ опубликует протоколы своего заседания, а в США выйдут пересмотренные данные по ВВП за II квартал, которые могут приятно удивить рынки. Рисковые активы перед прояснением ситуации по монетарному стимулированию в целом сохраняют склонность к краткосрочному росту», — написала аналитик.