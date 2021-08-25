Рубль ослабил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 19:00 мск составил 74,04 рубля, что на 30 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 87,02 рубля (плюс 32 копейки).

В ходе торгов было проведено 29 тыс. сделок с долларом на 1,8 млрд долларов и 4 тыс. сделок с евро на 213 млн евро. Курсовые диапазоны составили 73,66—74,1 рубля за доллар и 86,51—87,06 рубля за евро.

Активный рост доллара на мировом рынке давит на рубль, считает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. «В начале торгов рубль умеренно просел из-за негативного внешнего фона, но вскоре последний стал быстро улучшаться, вызвав восходящий импульс российской валюты. В результате она обновила недельный максимум, однако после открытия основной сессии сдала позиции из-за просадки нефти. <...> Во второй половине дня доллар совершил рывок вверх, спровоцировав просадку развивающихся валют. На этом фоне рубль также растерял все достижения сессии, хотя нефть ускорила рост», — поясняет аналитик.