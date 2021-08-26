Минтруд планирует изменить правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель), и одиноким родителям, пишут «Известия» . Как пояснила замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина, изменения коснутся имущества, которое принадлежит людям, претендующим на социальную помощь. Если сейчас семьи с двумя машинами на нее рассчитывать не могут, то по новым правилам при решении о выплатах власти не будут учитывать автомобили, если они находятся в розыске или под арестом.

Пособия на детей от трех до семи лет варьируются в зависимости от доходов семьи и составляют от 50% до 100% от величины прожиточного минимума, установленного в субъекте. Размер выплат для женщин, вставших на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, и родителей, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет, составляет половину регионального прожиточного минимума. Чтобы помощь получали действительно нуждающиеся, при определении уровня доходов учитываются движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в виде банковских вкладов.

Как рассказала председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая, родительские жалобы начали поступать в организацию еще в мае 2021 года. Отмечалось, что родителям отказывают в ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет, потому что у семьи числится второй автомобиль, который находится в угоне. Госавтоинспекция не снимает с регистрационного учета такие машины, и в органы социальной защиты по запросам поступает информация о наличии у семьи двух транспортных средств. Уже до конца года планируется внести соответствующие изменения в основные требования к порядку назначения и осуществления выплат, после этого все пострадавшие семьи смогут получить положенную соцподдержку, отметила Буцкая.

Менять критерии малообеспеченности уже приходилось: в прошлом году при назначении выплат детям от трех до семи лет для оценки дохода учитывались компенсации по инвалидности, однако в 2021-м это правило отменили, заявил зампред комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Терентьев. По его мнению, при введении новых мер поддержки власти должны учиться на своих ошибках и более скрупулезно прорабатывать систему оценки нуждаемости, чтобы одна госпомощь не аннулировала другую.