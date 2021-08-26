Рубль теряет позиции к доллару и евро в ходе утренних валютных торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:53 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,03 рубля, что на 9,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 87,105 рубля (плюс 4,5 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 73,8875—74,05 рубля за доллар и 86,7—87,1075 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.