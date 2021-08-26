СРО «МиР» обратилась в Банк России с просьбой рассмотреть возможность увеличения сроков сдачи отчетности, пишет «Коммерсант» . Компании не успевают в отведенные регулятором 15 дней качественно собрать и проанализировать все необходимые данные, также не у всех участников рынка есть программное обеспечение для сбора и обработки информации в столь краткие сроки. Участники рынка просят ЦБ вернуть прежний срок, указала в письме директор СРО «МиР» Елена Стратьева. Так, за II квартал 19% компаний сдали отчетность, требующую корректировок. Времени на их внесение практически не дается, подчеркивают в СРО, регулятор получает отчетность с заметно возросшим количеством ошибок.

Соблюдать установленный регулятором новый срок сложно, потому что поставщики сдают акты только к середине месяца, подготовка отчетности требует авральной работы, что приводит к ошибкам, отметил гендиректор МФК «МигКредит» Олег Гришин. По его словам, вопрос отчетности завязан на большой объем данных, который нужно проанализировать и структурировать в требуемом регулятором формате. Возникает сложность с тем, что предложенная ЦБ анкета несовершенна и требует много ручной работы.

За некорректно сданную отчетность о микрофинансовой деятельности компания получает предписания (три раза), а потом может встать вопрос об исключении из реестра, напомнил Гришин.

ЦБ ориентируется на банки, которые имеют возможность отвечать быстрее, так как они имеют большую и давнюю отраслевую историю, больше ресурсов для содержания гибкого и современного ПО и IТ-специалистов, считает главный бухгалтер ГК Eqvanta Наталья Полевая. Увеличение сроков сдачи отчетности могло бы облегчить работу как компаниям, так и самому ЦБ, уверен гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

В ЦБ подтвердили факт получения письма и сообщили, что «вопрос будет изучен, в том числе с точки зрения оценки качества представляемой отчетности».