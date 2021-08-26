Банки будут идентифицировать клиентов по рисунку вен ладони: такой опцией планируется дополнить Единую биометрическую систему (ЕБС), пишет «Российская газета» , ссылаясь на пресс-службу ЦБ. Там отметили, что рисунок вен ладони позволит снять барьеры для прохождения биометрической идентификации людьми, испытывающими сложности при разговоре, в том числе с проблемами слуха и речи в силу разных причин. Технология была протестирована и показала свою высокую эффективность, но подобные устройства недешевы, уточнили в ЦБ. Цена считывателя находится в диапазоне 17—140 тыс. рублей.

Перед введением такого способа идентификации следует проработать и вопрос о включении устройств в перечень технических средств реабилитации для ряда заболеваний, указали в Центробанке. Это необходимо, чтобы нуждающиеся в таком способе идентификации могли получить устройства без существенной нагрузки на семейный бюджет.

Председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров отметил, что идентификация по рисунку вен обладает высоким показателем достоверности аутентификации, но вряд ли стоит рассчитывать на ее широкое применение с учетом стоимости, поиск дополнительных способов биометрической аутентификации необходимо будет продолжить. По словам замгендиректора компании «Газинформсервис» Николая Нашивочникова, это может решить проблемы информационной безопасности.

Как отметил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, решение ЦБ кажется правильным с точки зрения идентификации людей с ограниченными возможностями, но слабо реализуемым на практике в текущей ситуации. Сейчас в ЕБС накоплено 180 тыс. биометрических шаблонов россиян и если вводить новую модальность для всех, то клиентам придется досдавать биометрию. Большинству людей будет сложно объяснить целесообразность этого процесса, считает он. Было бы логично ввести отдельную идентификацию по биометрии именно для лиц с ограниченными возможностями или сделать упор на видеоидентификацию: когда биопараметры собираются удаленно.