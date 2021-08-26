Отвязывание оформления полиса ОСАГО от факта прохождения автовладельцем техосмотра не может сказаться и не скажется на стоимости полиса ОСАГО, заявили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА), Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО). Там подчеркнули, что вступившие в силу с 22 августа поправки в законодательство, снявшие требование предъявления страховщику обязательной «автогражданки» диагностической карты, оставили в силе обязательность прохождения техосмотра.

«Таким образом, начиная с 22 августа убран единственный внешний ограничитель доступности полиса ОСАГО — зависимость его приобретения от факта прохождения автовладельцем техосмотра. Это было сделано, в первую очередь, для удобства автовладельцев и повысило доступность обязательной «автогражданки», — говорится в релизе РСА.

При этом такой тарифный фактор, как факт прохождения или непрохождения техосмотра не может применяться в силу того, что техосмотр является обязательным, подчеркнули в пресс-службе.

РСА напоминает, что с 1 марта 2022 года вступает в силу новая редакция КоАП, согласно которой за отсутствие техосмотра на автомобиль будет применяться штраф в 2 тыс. рублей. Это будет серьезным стимулом для автовладельцев пройти проверку на станции техосмотра, уверены в союзе.

Кроме того, добавили в РСА, в случае, если ДТП произошло вследствие технической неисправности автомобиля виновника аварии и у него будет отсутствовать действующая диагностическая карта, к нему может быть применен регресс со стороны страховой компании.