Национальный совет финансового рынка (НСФР) написал письмо в Минэкономики с отзывом на разработанный ведомством законопроект, упрощающий процедуру внесудебного банкротства граждан, пишет «Коммерсант» . По мнению финансистов, увеличение суммы обязательств, допускающих использование схемы, до 1 млн рублей поместит в зону риска ипотечные кредиты в регионах, а рост числа потенциальных внесудебных банкротств приведет к ужесточению условий выдачи кредитов.

Именно против увеличения порога для внесудебного банкротства выступает НСФР. При увеличении суммы до 1 млн рублей в «зону риска» инициирования внесудебного банкротства попадают кредиты, обеспеченные ипотекой (особенно учитывая стоимость жилья в регионах), что может создать сложности для добросовестных кредиторов в реализации прав залогодержателей в виде приостановления взыскания по исполнительным документам, отмечается в заключении на проект. Это повлечет ужесточение требований к заемщикам при выдаче кредита: «По большому количеству долгов мы лишимся возможности взыскания долга, так как не будет проводиться анализ обоснованности признания должника банкротом».

По мнению главы НСФР Андрея Емелина, кроме повышения суммы проблемой выглядит отсутствие коммуникации между МФЦ и бюро кредитных историй (БКИ). МФЦ запрашивает только сведения об исполнительных производствах в отношении подавшего заявление на банкротство. При этом сведения о кредиторах МФЦ получает от самого должника и не проверяет. В результате может быть нарушено условие о максимальном размере долга для внесудебного банкротства, пояснил он.

Еще одна проблема в том, что МФЦ не обязан направлять информацию о внесудебном банкротстве гражданина в БКИ. «В процедуре «стандартного» банкротства такие сведения, согласно закону «О кредитных историях», направляет финансовый управляющий, который является источником формирования кредитной истории. В рамках же процедуры внесудебного банкротства такие сведения в БКИ не поступают», — говорится в письме НСФР. В результате, по мнению экспертов совета, потенциальный кредитор может просто не знать о процедуре внесудебного банкротства у гражданина, который обращается к нему за кредитом.

Для решения этих проблем НСФР предлагает обязать МФЦ запрашивать в БКИ сведения о размере обязательств гражданина, обратившегося с заявлением о внесудебном банкротстве. А также в обязательном порядке добавить МФЦ, наряду с финансовым управляющим, в перечень источников формирования кредитной истории.

Председатель «Банкротного клуба» Олег Зайцев не согласен с критикой повышения суммы долга до 1 млн рублей: «Это людоедство. Сейчас для внесудебной процедуры установлены слишком зауженные критерии и мало кто из россиян может ею воспользоваться». Директор департамента корпоративного права РКТ Елена Кравцова называет сомнительным указание на возможность утраты залогов: «Наличие у должника имущества, пусть и заложенного банку, не позволяет инициировать внесудебное банкротство».