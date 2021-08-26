Российские фондовые индексы в четверг начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,31% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 874,6 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,4% и равнялся 1 646,95 пункта.

Внешний фон зовет к умеренной фиксации прибыли по акциям, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Индекс Мосбиржи сумел вчера закрыть основную сессию на уровне предыдущего открытия, но сегодня ситуация на мировых рынках начала ухудшаться. Около 0,15% теряют американские фьючерсы, в минусе все промышленные и драгоценные металлы, треть процента теряет нефть. На таком фоне нас ждет открытие снижением, после чего осторожные продажи могут усилиться», — прогнозировал перед началом торгов эксперт.

Пока ничего страшного не происходит, говорит он, рынки ждут завтрашнего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, и многие просто сокращают спекулятивные лонги. Аналитик сомневается, что Пауэлл четко скажет о начале сворачивания программы выкупа бумаг с рынка: «Скорее всего, сроки будут обозначены на ближайшем заседании ФРС США».



О том, что российские инвесторы готовы к покупкам, говорит тот факт, что вчера спрос перекинулся во «второй эшелон». «Эту тенденцию мы будем наблюдать и сегодня. Рекомендуем обратить внимание на бумаги «Системы». В понедельник компания проведет телефонную конференцию, в ходе которой будут затронуты вопросы вывода некоторых ее «дочек» на IPO. Если будет сказана какая-то конкретика по этому вопросу, акции АФК могут показать хороший рост», — замечает эксперт.

Лучше рынка вчера отторговались банки, что также говорит об отсутствии сильного желания фиксировать прибыль. Но стоит помнить, добавляет Антонов, что акции банков первыми падают при появлении негатива.

По-прежнему слабо выглядит «нефтянка», и аналитик рекомендует сокращать ее долю в портфелях. «Агрессивным инвесторам стоит искать моменты для открытия шортов, особенно по «Роснефти», в которой, похоже, присутствует какой-то крупный продавец», — заключает эксперт.