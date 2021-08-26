Разнообразный опыт руководителей является значимым фактором улучшения эффективности бизнеса. К такому выводу пришли исследователи из Высшей школы экономики, рассчитавшие несколько математических моделей, в которых были использованы разные наборы показателей компаний, включая и индикаторы разнообразия.

По данным исследования, повышение индекса разнообразия приводит к росту рентабельности акционерного капитала, причем этот эффект заметнее, если собственники бизнеса являются одновременно и его топ-менеджерами или генеральными директорами. При этом наличие иностранцев среди владельцев компании ухудшало рентабельность акционерного капитала, что можно объяснить последствиями санкций. Похожим образом влияет разнообразие и на динамику используемого капитала.

Авторы исследования использовали данные опроса, в котором приняли участие представители 602 российских частных предприятий, имеющих совет директоров. Каждого из респондентов просили перечислить, какой из девяти типов опыта имели члены совета за последние 10 лет: работа в той же компании или в других компаниях той же бизнес-группы; в других компаниях той же или другой отрасли; в госструктурах (органы управления различного уровня, силовые ведомства); в науке, образовании или политике. Предполагается, что опыт первого типа дает наиболее глубокие знания специфики деятельности компании или отрасли. Люди, работавшие в госсекторе, востребованы на предприятиях, часто контактирующих с чиновниками и органами власти, а опыт работы в науке или политике ценится там, где нужно организовывать большое количество людей для решения общих задач.

Ученые также предложили и рассчитали для каждой компании индекс разнообразия, значение которого зависит от числа и сочетания разных типов опыта работы среди директоров, а также несколько дополнительных индексов, характеризующих количество видов опыта. В качестве меры эффективности компании экономисты использовали два общепринятых показателя рентабельности капитала: рентабельность акционерного капитала держателей обыкновенных акций и рентабельность используемого долгосрочного капитала (то есть собственного капитала с учетом долгосрочных займов), а также их отклонение от среднего по отрасли.

Ответы показали, что чаще всего (почти в 84% организаций) в совет директоров входят люди, ранее работавшие в той же организации (в 46,5% компаний совет состоит только из «своих»). На третьем и втором местах по популярности – работа в компаниях из той же бизнес-группы и на других предприятиях той же отрасли (20,6% и 29,0% организаций соответственно). Реже всего встречаются директора с опытом работы в силовых ведомствах (0,01%), в науке, образовании и социально-политической сфере (1,3%). Более чем в половине компаний совет директоров состоял из людей только с одним типом опыта, еще в четверти – с двумя, и только 25% имели совет с тремя и более типами опыта. То есть российские советы директоров не отличаются высоким уровнем разнообразия опыта своих членов.

«Интересным оказался не только результат, что более разнообразный опыт работы директоров помогает бизнесу улучшать показатели деятельности, но и тот факт, что более высокая динамика рентабельности оказалась присуща компаниям, в которых (со)владельцы в то же время являются топ-менеджерами. То есть большая по сути централизация управления оказывает положительное влияние на эффективность в условиях нестабильности, присущей российской экономике», – подвела итог соавтор статьи, профессор факультета экономических наук ВШЭ Татьяна Долгопятова.