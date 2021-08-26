Дополнительные единовременные соцвыплаты пенсионерам не повлияют на монетарную политику ЦБ, сообщила ТАСС пресс-служба регулятора.

«Единовременные выплаты, объявленные президентом, будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов. <…> Использование дополнительных ненефтегазовых доходов на расходы текущего года является частью конфигурации бюджетного правила и является неотъемлемой предпосылкой среднесрочного прогноза Банка России. Данный объем расходов, его влияние на совокупный спрос и уровень устойчивого инфляционного давления в целом уже учтены в июльском прогнозе Банка России. Само по себе такое перераспределение в силу своего разового и ограниченного характера не повлияет на проводимую ДКП», — сообщил регулятор.

Вместе с тем, по данным ЦБ, нельзя исключать некоторого перераспределения траектории роста цен между отдельными месяцами, что будет зависеть от скорости использования данных выплат на потребительские расходы.

«Банк России, как всегда, будет принимать решения по ДКП исходя из совокупности всех факторов, влияющих на российскую экономику и прогноз ее развития, с тем чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели Банка России вблизи 4%», — подчеркнули в ЦБ.

По оценке Минфина, дополнительные соцвыплаты составят около 500 млрд рублей, будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов. «Эти дополнительные доходы (по оценке Минфина, 1,6—1,7 трлн рублей по итогам 2021 года) в основном связаны с более динамичным восстановлением экономической активности, чем предполагалось при проектировании бюджета на 2021—2023 годы осенью 2020 года», — указали в ЦБ.

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами списка кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму предложил произвести единовременные социальные выплаты пенсионерам (по 10 тыс. рублей) и военнослужащим (по 15 тыс. рублей в среднем). Глава государства отметил, что пенсии «подъедаются инфляцией», это необходимо компенсировать.