ЦБ установил официальные курсы валют на 27 августа.
Курс доллара повысился на 24,8 копейки, составив 73,9908 рубля (73,7428 рубля на 26 августа). Курс евро увеличился на 47,62 копейки до 87,0576 рубля (86,5814 рубля на 26 августа).
На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 13:24 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,01 рубля (плюс 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 87,13 рубля (плюс 7 копеек).
Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73,89—74,13 рубля за доллар и 86,7—87,22 рубля за евро.