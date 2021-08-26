Федеральная антимонопольная служба России проводит антикартельные проверки крупнейших производителей арматуры. В распоряжении ведомства есть данные, которые могут свидетельствовать о признаках заключения ценового сговора, следствием которого может являться рост и поддержание отпускных цен на арматуру, говорится в сообщении ФАС.

Ранее ФАС России по обращениям граждан и организаций о росте цен на металл (в том числе на арматуру) провела ценовой мониторинг. По его результатам служба установила, что на территории Росси в 2021 году по сравнению с предыдущим годом цены на арматуру выросли более чем на 50%. В качестве одной из причин роста цен на арматуру металлургические компании указывали увеличение индикаторов цен на зарубежных рынках. Вместе с тем ведомство фиксировало рост цены на внутреннем рынке во время снижения внешних индикаторов.

«По итогам анализа имеющейся в распоряжении ведомства информации установлены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о наличии в действиях крупнейших производителей арматуры признаков заключения и реализации ценового сговора, направленного на повышение и поддержание отпускных цен на арматуру», — говорится в сообщении.



В связи с этим ФАС России проводит внеплановые выездные проверки ПАО «НЛМК», ООО «Новосталь-М», ООО «Тулачермет-Сталь», ООО «УК «ПМХ» на предмет заключения антиконкурентного соглашения (статья 11 закона о защите конкуренции).

В ходе проверок ФАС России произведет оценку ценообразования у крупнейших производителей арматуры, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен. В случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения запретов, установленных законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Уточняется, что окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной ФАС России информации.