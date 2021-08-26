Дальнейшая цифровая трансформация может принести экономике России дополнительно примерно 520 млрд долларов к 2030 году. Об этом сообщила директор по взаимодействию с государственными органами Google Россия Марина Жунич на сессии «Цифровые платформы, производители контента и государство: как найти баланс интересов для повышения инвестиционной привлекательности креативных индустрий» в рамках «Российской креативной недели».

«По данным исследования, которое мы провели в начале года, мы посчитали, что дополнительная цифровизация может принести нашей стране к 2030 году примерно 25% ВВП, то есть 520 миллиардов долларов дополнительно по цифровой трансформации реальных областей экономики», — отметила она.

Жунич подчеркнула, что стабильность и предсказуемость регулирования цифровых платформ является основным условием для инвестиционной политики, в том числе иностранных платформ. Кроме того, регулирование должно учитывать интересы как создателей контента, так и пользователей.

«Мы хотели бы понимать, что нас ждет, чтобы продолжать вкладывать в рынки, за которые мы очень держимся», — добавила она.