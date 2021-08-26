Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило Дальневосточному Банку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBBВ-» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен удовлетворительными оценками рыночных позиций и качества активов, сильной позицией по капиталу при умеренной способности к его генерации, приемлемой ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — говорится в сообщении.

«Эксперт РА» напоминает, что Дальневосточный Банк является средним по размеру активов региональным банком, специализирующимся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц, инвестировании в ценные бумаги. Головной офис расположен во Владивостоке, 15 дополнительных офисов расположены в Приморском крае, также имеется 21 операционный офис в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Единственным акционером банка является общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Портфельные инвестиции».

Удовлетворительная оценка рыночных позиций, с одной стороны, обусловлена ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке, а с другой стороны — сильными позициями в домашнем регионе. Сеть подразделений банка оценивается агентством как приемлемая (36 подразделений на территории десяти субъектов РФ), однако высокая географическая концентрация бизнеса на Дальневосточном и Сибирском ФО может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в основных регионах присутствия и способна ограничить возможности по диверсификации и наращиванию объемов бизнеса. Агентство отмечает высокую диверсификацию бизнеса банка по сегментам. По оценкам агентства, концентрация активов банка на связанных сторонах оценивается как приемлемая.

Аналитики отмечают сильную позицию по капиталу при умеренной способности к его генерации. Высокие значения нормативов достаточности капитала банка (на 1 июля 2021 года Н1.0 равен 32,6%; Н1.2 составляет 28,1%; Н1.1 равен 28,1%) сочетаются с умеренными показателями эффективности деятельности (за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года ROE по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ составила 7,2%). Устойчивость капитала банка к реализации кредитных рисков оценивается как высокая (на 1 июля 2021 года потенциальное обесценение до 38,6% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств не приведет к нарушению нормативов достаточности капитала).

Уровень операционной эффективности банка оценивается как приемлемый (за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года NIM составила 5,5%, показатель CIR — около 75% против 5,8% и 67% соответственно за аналогичный период годом ранее). Также агентство полагает, что экономическая нестабильность вследствие пандемии COVID-19 может оказывать некоторое давление на рентабельность банка в будущем как по причине возможного роста отчислений в резервы, так и в связи с ограниченными возможностями по наращиванию кредитования. Концентрация активных операций банка на крупных клиентах оценивается как невысокая (на 1 июля 2021 года отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам не превышало 11%).