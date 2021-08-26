В Москве запустили проект «Электронная ипотека за один день», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Москве. Сегодня с учетом подключения столицы проект реализуется уже на территории 75 субъектов Российской Федерации, до конца 2021 года услуга будет доступна во всех 85 субъектах страны.

По словам заместителя руководителя Росреестра Елены Мартыновой, запуск проекта в столице особенно актуален, так как Москва является одним из лидеров по количеству сделок на рынке жилой недвижимости. «За первое полугодие 2021 года здесь впервые зарегистрировали свыше 60 тысяч ипотечных сделок, это абсолютный максимум за последние годы. Реализация проекта совместно с банковским сообществом позволит гражданам быстро и удобно регистрировать права собственности на жилые помещения», — пояснила она.

Мартынова отметила, что по сравнению с началом 2020 года количество заявлений на учетно-регистрационные действия в электронном виде увеличилось вдвое до 39% в июле 2021 года, по ипотеке — более чем в пять раз (50%), по заявлениям на регистрацию ДДУ — в три раза (55%). В рамках комплексной работы по повышению качества оказания услуг и модернизации сервисов планируется до конца 2021 года достигнуть доли электронной ипотеки в 60%, а срок регистрации электронной ипотеки сократить до одного дня.

В настоящее время сформирован единый стандарт взаимодействия Росреестра с банковским сообществом, что существенно оптимизирует все этапы подачи и оформления документов в электронном виде.

«На начальном этапе осуществление проекта предполагается для электронных ипотечных сделок с физическими лицами в отношении квартир», — сообщил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Ранее предоставление услуги занимало семь рабочих дней, если заявление было подано через МФЦ.