Участники программы «Ярко» банка «Санкт-Петербург» получили возможность возмещать бонусами полную стоимость заказов в «Яндекс.Лавке», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Яндекс.Лавка» — это сервис экспресс-доставки продуктов и готовой еды от десяти минут. Сервис работает в Санкт-Петербурге, нескольких городах Ленинградской области, а также в Москве и Подмосковье, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Тель-Авиве.

«Чтобы возместить бонусами потраченную сумму в рамках акции программы лояльности «Ярко», достаточно создать запрос на возмещение в интернет-банке либо в мобильном приложении банка, выбрать покупку в поле «Возмещаемые операции» и нажать кнопку «Возместить бонусами». Возмещение осуществляется на следующий рабочий день после оформления запроса», — говорится в релизе.

Акция продлится до 17 июля 2022 года.

