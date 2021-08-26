Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова предложила сообщать в прокуратуру о фактах списания за долги социальных выплат. В ходе онлайн-совещания по реализации указов главы государства о выплатах пенсионерам на площадке партии «Единая Россия» Кузнецова призвала наладить «канал связи» с тем, чтобы граждане могли обращаться в партийные штабы общественной поддержки «по вопросам, связанным с получением этих выплат».

Омбудсмен затронула тему списания «единовременных, иных выплат в счет погашения долгов». «Это, конечно, безобразие, потому что в законе нашем закреплено то, что ни в коем случае нельзя снимать эти деньги ни в счет погашения ничего. Это является государственной поддержкой и ни в коем случае нельзя это делать», — подчеркнула она.

Кузнецова предложила секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку и министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову «обратиться к прокуратуре РФ, чтобы [ее сотрудники] внимательно следили за этими моментами, если вдруг будут такие инциденты». По ее словам, общественные штабы также должны иметь возможность обращаться в органы прокуратуры в таких случаях.

Турчак выразил уверенность в том, что депутаты Госдумы восьмого созыва незамедлительно внесут корректировки в законодательство, которые оградят от списания социальные выплаты. Он не исключил, что соответствующая законодательная инициатива будет подготовлена еще до выборов депутатов нижней палаты.