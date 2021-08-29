Альфа-Банк первым из российских банков запустил сервис для защиты бренда, сообщает пресс-служба кредитной организации. С его помощью клиенты смогут выявить риски кражи своего бренда и других нарушений интеллектуальной собственности. Проверить бренд можно по ОГРН в интернет-банке.

«Бренд — важная составляющая любого бизнеса. Он привлекает и удерживает клиентов, снижает расходы на рекламу. Однако конкуренты могут воспользоваться успешным брендом, чтобы продавать свои продукты и услуги, зачастую более низкого качества. Это не только убытки, но и репутационный ущерб, который сводит на нет многолетние усилия основателей», — говорится в сообщении банка.

Кроме того, незащищенные товарные знаки могут быть захвачены «патентными троллями». Они намеренно регистрируют на себя патенты, чтобы взыскивать компенсации у добросовестных компаний.

Возможна и обратная ситуация: компания может не знать, что она использует чужой бренд, и обнаружить это, например, при выходе на маркетплейс, где в спорных ситуациях требуются документы на товарный знак. Штраф за использование чужого бренда достигает 5 млн рублей, для малого бизнеса это большие деньги.

«Сервис Альфа-Банка помогает защитить бизнес от штрафов, кражи интеллектуальных прав на бренд и паразитирования других компаний. Первый шаг — это полноценная оценка рисков. Клиентам Альфа-Банка не нужно платить за это специализированным компаниям. Теперь такой сервис доступен бесплатно в нашем интернет-банке», — подчеркнула руководитель департамента расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.