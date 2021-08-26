Около 30,7 млн россиян, которым пенсия приходит на карту, получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей в конце следующей недели. Еще 12,7 млн человек начнут получать ее с 3 сентября, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании фракции «Единая Россия» по реализации президентских указов о единовременной выплате пенсионерам.

«На сегодняшний день те граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсию на соответствующую банковскую карту, получат данную выплату уже в конце следующей недели. Такую выплату получат в конце следующей недели 30,7 миллиона человек. Те же граждане, которые получают пенсию с помощью доставки на дом, с помощью сотрудников Почты России, это 12,7 миллиона человек, они будут получать единовременную выплату начиная с 3 сентября одновременно вместе с выплатой соответствующей пенсии», — сказал Котяков.

Он подчеркнул, что пенсионерам не потребуется предоставлять какие-либо документы, «то есть собирать справки, заполнять заявления, все необходимые данные для перечисления средств на сегодняшний день есть в распоряжении Пенсионного фонда».