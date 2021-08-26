Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило Финам Банку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBBВ» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе агентства.

«Рейтинг обусловлен слабой оценкой рыночных позиций и качества корпоративного управления, высокими оценками достаточности капитала и качества активов, а также комфортной ликвидной позицией», — сказано в сообщении.

«Эксперт РА» напоминает, что Финам Банк специализируется на предоставлении услуг по брокерскому обслуживанию розничных клиентов АО «Финам», а также на выполнении сервисных функций по их идентификации и РКО. Головной и пять дополнительных офисов банка находятся в Москве, еще 59 кредитно-кассовых офисов и один операционный офис расположены во всех федеральных округах РФ. Кредитная организация более десяти лет контролируется АО «Финам».

Невысокие рыночные позиции отражают узкую специализацию банка и ограниченные конкурентные позиции на банковском рынке. Более 80% активов представлено ликвидными активами с пониженной доходностью, вследствие чего размер активов кредитной организации не отражает реальные конкурентные позиции в банковском секторе РФ. При этом агентство приняло во внимание силу франшизы, узнаваемый бренд группы компаний «Финам», а также ведущие позиции материнской компании на рынке брокерских услуг по числу клиентов и по объему оборотов, что оказывает поддержку конкурентным позициям банка. Оценка диверсификации доходов по направлениям деятельности является адекватной.

Аналитики отмечают высокую достаточность капитала на фоне приемлемой эффективности деятельности. Текущий буфер абсорбции убытков полностью покрывает незарезервированную часть кредитного портфеля и выдерживает полное обесценение всей базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Нормативы достаточности капитала банка значительно превосходят регуляторные минимумы (Н1.0 составляет 33%, Н1.2 равен 31% на 1 июля 2021 года).

«Комфортная ликвидная позиция банка обусловлена высоким запасом ликвидности благодаря доминированию в структуре активов краткосрочных компонентов (ликвидные активы полностью покрывают потенциальный досрочный отток всех привлеченных срочных средств клиентов на 1 июля 2021 года, высоколиквидные активы покрывают их более чем на 75%). Кроме того, банк может привлечь дополнительную ликвидность в рамках сделок РЕПО с ценными бумагами (портфель ценных бумаг составляет около 11% активов на 1 июля 2021 года)», — отмечают эксперты.