Рубль ослаб к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 19:00 мск составил 74,2 рубля, что на 27 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 87,31 рубля (плюс 25 копеек).

В ходе торгов было проведено 28,2 тыс. сделок с долларом на 1,7 млрд долларов и 4,2 тыс. сделок с евро на 266 млн евро. Курсовые диапазоны составили 73,89—74,48 рубля за доллар и 86,7—87,53 рубля за евро.

«Развивающиеся валюты с открытия находились под давлением умеренного роста доллара. На старте европейской сессии он резко сдал позиции, вызвав коррекцию сектора. Однако затем доллар вернулся к укреплению, в результате чего многие развивающиеся валюты увеличили потери. Российский долговой рынок продолжает развивать новую волну снижения, оказывая дополнительное давление на рубль. Индекс гособлигаций RGBI показал нисходящую динамику шестую сессию подряд, обновив месячный минимум», — отмечает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.