«ВЭБ.РФ» завершил первое полугодие 2021 года с чистой прибылью в размере 30,8 млрд рублей против убытка в 47,6 млрд за аналогичный период прошлого года. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе фининститута.

«Такой результат обеспечили как рост доходов — чистого процентного и комиссионных, — так и частичное восстановление ранее созданных резервов», — пояснил главный финансовый директор ВЭБа Андрей Московских.

Так, чистый процентный доход увеличился до 9,3 млрд рублей (с 3,6 млрд за первое полугодие 2020 года) за счет уменьшения процентных расходов на 10,7 млрд рублей, в том числе вследствие снижения стоимости привлечения. При этом незначительно сократились процентные доходы, уточняют в ВЭБе.

Чистый комиссионный доход вырос с 5,1 млрд рублей в первом полугодии 2020 года до 20,5 млрд в первом полугодии 2021-го. «Это было обусловлено амортизацией убытка от первоначального признания по поручительствам, выданным в рамках антикризисной государственной программы», — указано в релизе.

В ВЭБе сообщают о восстановлении резервов под ожидаемые кредитные убытки в размере 23,5 млрд рублей. В аналогичном периоде 2020 года произошло создание резервов на 23,8 млрд рублей.

Активы группы ВЭБа выросли на 6,5% по сравнению с началом года и по состоянию на 30 июня составили 3 трлн 627,3 млрд рублей. «Наряду с ростом кредитного и лизингового портфелей динамика изменения активов обусловлена увеличением объема денежных средств и их эквивалентов, а также ростом инвестиций в ассоциированные и совместно контролируемые организации», — указывают в ВЭБе.

Как уточняется, кредитный портфель, продолжив во II квартале рост, наметившийся в I квартале 2021 года, достиг после вычета резерва под обесценение 1 трлн 294,3 млрд рублей, увеличившись на 10,7% с начала года. Лизинговый портфель вырос на 7,2%, до 188,5 млрд рублей. Совокупно на кредитный и лизинговый портфели в структуре активов группы приходится 40,9%.

Объем выданных ВЭБом с начала 2021 года кредитов составил 190,3 млрд рублей, увеличившись почти вдвое по сравнению с объемом выдач аналогичного периода прошлого года. «Основными направлениями инвестирования традиционно стали промышленность, инфраструктура и городская экономика, а также поддержка экспорта», — уточняется в сообщении.

С начала 2021 года обязательства группы увеличились на 6,1% и на 30 июня составили 2 трлн 884,1 млрд рублей. На увеличение обязательств оказал влияние рост на 25,9% объемов привлеченных средств банков и на 13,3% — объемов выпущенных долговых ценных бумаг, при этом отмечается, что сокращение остатков средств клиентов и задолженности перед правительством РФ и Банком России частично нивелировало указанный рост. «Рост обязательств определяется необходимостью наращивания объемов рыночного фондирования деятельности «ВЭБ.РФ» для расширения кредитования важнейших проектов национальной экономики», — подчеркивают в ВЭБе.

Капитал группы за первое полугодие вырос на 7,9% и на 30 июня 2021 года составил 743,2 млрд рублей. «Указанный рост обусловлен получением прибыли за первое полугодие 2021 года, ростом доходов по инвестиционным финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, а также получением целевой субсидии из федерального бюджета на докапитализацию дочерней организации», — поясняется в релизе.



Коэффициент достаточности капитала ВЭБа на 30 июня 2021 года составил 18,6% (17% на 31 декабря 2020 года).