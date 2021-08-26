Банк России вынес постановления о привлечении к административной ответственности АО «Биржа «Санкт-Петербург» по двум статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях. Информация об этом опубликована в четверг, 26 августа, на сайте регулятора.

Два постановления от 25 августа этого года вынесены в отношении биржи как юридического лица: одно — по части 1 статьи 19.7.3 КоАП («Непредставление информации в Банк России»), второе — по части 7 статьи 14.24 («Нарушение законодательства об организованных торгах»).

Как следует из содержания указанных статей КоАП, речь идет, соответственно, о «непредставлении или нарушении порядка либо сроков представления в Банк России отчетов, уведомлений и иной информации, предусмотренной законодательством и (или) необходимой для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представлении информации не в полном объеме и (или) недостоверной информации» и «нарушении организатором торговли правил организованных торгов, зарегистрированных в установленном законодательством об организованных торгах порядке».

По части 1 статьи 19.7.3 КоАП юрлицо может быть оштрафовано на сумму от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, по части 7 статьи 14.24 — от 300 тыс. до 500 тыс., при этом в данном случае Центробанк ограничился административными предупреждениями, и документы пока не вступили в законную силу.

Более подробно причины привлечения участников рынка к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает организации направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.



По информации на сайте биржи «Санкт-Петербург», основными предметами торгов на площадке являются биржевые товары: нефтепродукты и нефтехимия, сжиженные углеводородные газы, минеральное сырье (янтарь), черные и цветные металлы, продукция машиностроительного производства, строительные материалы, водные биоресурсы и продукты их переработки. В апреле 2010 года на бирже стартовали первые в России торги расчетным (беспоставочным) фьючерсом на дизельное топливо.