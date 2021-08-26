Портфель займов, выданных микрофинансовыми организациями, во II квартале 2021 года вырос на 7% — до 286 млрд рублей. Такие данные содержатся в обзоре Центробанка РФ «Тенденции микрофинансового рынка во II квартале 2021 года» .

В обзоре отмечается, что рынок вернулся к прежней динамике и приведенный показатель соответствует среднеквартальному темпу роста в 2019 году. Развитие рынка происходит за счет цифровизации потребительского сегмента микрозаймов и активности крупных онлайн-компаний. Так, доля потребительских займов (сегмент Installment), выдаваемых дистанционно, увеличилась до 11% (портфель сегмента вырос на 30%). Портфель краткосрочных займов «до зарплаты» (PDL), оформляемых онлайн, увеличился на 12% за квартал.

Портфель займов МСП продемонстрировал небольшой рост (по предварительным данным, плюс 4% за квартал), несмотря на снижение активности в сегменте по сравнению с 2020 годом. Доля сегмента МСП в портфеле рынка остается выше 20% даже в условиях более активного роста в сегменте потребительских микрозаймов.

В ЦБ отмечают рост доли онлайн-сегмента микрофинансового рынка, чему способствовали создание и использование инфраструктуры цифрового профиля и необходимость МФО работать в условиях пандемии. В обзоре указано, что за последний год доля договоров, заключаемых дистанционно, в общем числе договоров (за квартал) увеличилась на 14 процентных пунктов, до 71%. На конец II квартала 2021 года онлайн-канал выдачи займов имели 15% компаний рынка.

Доля займов, просроченных на 90 и более дней (NPL 90+) за II квартал 2021 года снизилась на 0,83 п. п. (по сравнению с I кварталом 2021 года) — до 27,8%. А доля просроченной задолженности в сегментах NPL 0+ и NPL 30+ снизилась по сравнению с началом года на 1,2 п. п. и 3,5 п. п. соответственно.

За первое полугодие 2021 года в Центробанк поступило 15,2 тыс. жалоб на МФО — на 23,3% больше, чем за первое полугодие 2020 года. В отчете указано, что выросла доля жалоб в категории «навязывание дополнительных платных услуг при заключении договора займа» — до 16,8% с 4,7% в первом полугодии прошлого года. А доля самой крупной категории жалоб — «совершение действий, направленных на возврат задолженности», — продолжает снижаться: по сравнению с первым полугодием 2020 года она уменьшилась на 9 п. п., до 23,3%.

В обзоре говорится, что доля обоснованных жалоб составила 12% от общего количества. За первое полугодие 2020 года этот показатель составлял 21%.