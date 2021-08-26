Кредитно-гарантийная поддержка станет более доступной для малого и среднего предпринимательства. Как сообщает Банк России, планы по повышению доступности финансирования для этой категории банковских клиентов обсуждались на заседании рабочей группы по финансированию МСП, состоявшемся 25 августа при участии представителей бизнеса и институтов развития.

По информации регулятора, практически завершена совместная с Корпорацией МСП работа над изменениями в регулирование, по которым кредиты компаниям малого и среднего бизнеса, обеспеченные гарантиями (поручительствами) корпорации, будут приниматься в расчет обязательных нормативов с пониженным коэффициентом риска 20% вместо стандартных 100%. «Это снизит давление на капитал банков, а значит, они будут охотнее принимать поручительства корпорации и смогут увеличить выдачу кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства», — поясняют в Центробанке.



Банк России также рассматривает возможность увеличить предельный размер кредитов субъектам МСП, где риск оценивается на портфельной основе по собственным методикам банков без использования официальной отчетности заемщика. Это позволит снизить издержки банков и послужит дополнительным стимулом для роста доступности кредитов, заключает регулятор.