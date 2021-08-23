Рубль немного укрепляет позиции к доллару и евро через час после начала валютных торгов в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:57 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,165 рубля, что на 6,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 87,2325 рубля (минус 0,75 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 74,13—74,3625 рубля за доллар и 87,185—87,4225 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.