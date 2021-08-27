Минтруд разработал более 40 инструментов для покрытия дефицита средств Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС), пишут «Известия» . Перечень источников приведен в проектах постановлений «Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации» и «Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда социального страхования».

Как говорится в пояснительной записке к первому проекту, он подготовлен в рамках реализации этого перехода компетенций в соответствии с пунктом 17 статьи 1 федерального закона от 1 июля 2021 года «О внесении изменений в Бюджетный кодекс». Это же касается и второго постановления. В общей сложности в оба перечня вошли более 40 источников финансирования дефицита. В их числе: уменьшение объемов средств пенсионных накоплений, размещенных на депозитах в банках, сокращение финансовых активов в собственности фондов, продажа акций, курсовая разница, уменьшение остатков средств финансового резерва и другие.

Дефицит в обоих фондах на сегодняшний день достаточно высок. По официальным данным, на 2021 год в ПФР он составляет 494,8 млрд рублей, в ФСС — 17,6 млрд. До сих пор перечни источников ежегодно принимались вместе с федеральным бюджетом. Однако в феврале нынешнего года, чтобы эффективнее управлять доходами, правительство предложило передать эти полномочия в его пользу.

В Минтруде подтвердили факт разработки документов и уточнили, что ведомство подготовило четыре проекта постановления. Помимо администраторов источников финансирования дефицита министерство предлагает утвердить и администраторов доходов этих же структур. «Главными администраторами доходов/источников дефицитов бюджета государственных внебюджетных фондов могут являться федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации, публично-правовые компании, Центральный банк РФ, органы управления государственным внебюджетным фондом. В случае возникновения дефицита средства компенсируются за счет Резервного фонда», — пояснили в министерстве.

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что для предметного обсуждения этой проблемы нужно понимать, что и ПФР, и ФСС выступают сегодня в двух ипостасях. «Первая — как страхователи, вторая — как операторы социальных выплат населению. С учетом набора функций, которыми они обладают, всегда будет необходимость передавать на эти цели деньги. Минтруд предлагает оптимизировать процедуру передачи денег, чтобы все необходимые инструменты были использованы оптимально», — сказал он, добавив, что проблему нехватки средств в ПФР и ФСС действительно нужно решать.