Масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным и приводит к увеличению инфляционного давления, заявил глава Минфина Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС.

Партнеры высказали озабоченность по поводу расхождения траекторий восстановления в развитых и развивающихся странах, существенных рисках продолжительного применения антикризисных мер, которые могут привести к перегреву экономики и сопровождаться накоплением дисбалансов.



«Мы видим, что масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным, приводит к увеличению инфляционного давления. В связи с этим необходимо совместно принимать меры для снижения факторов перегрева экономики, накопления в ней дисбалансов, роста госзадолженности, дефицита бюджета и так далее», — сказал Силуанов.

Министр отметил, что в российской экономике успешно проводится контрциклическая политика. В первом полугодии рост экономики достиг допандемийного уровня, а во многих секторах превысил его. «Россия стремится сохранить баланс между ростом и темпами инфляции, выходя на бюджетное правило при формировании бюджетной политики», — подчеркнул министр.



Он подтвердил важность цифровизации социальных услуг и привлечения частного сектора к финансированию социальных проектов.

Следующую встречу финансового трека БРИКС планируется провести «на полях» годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка в октябре 2021 года.