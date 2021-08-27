Мошенники стали чаще взламывать аккаунты россиян на портале госуслуг, пишут «Известия» со ссылкой на данные компании по производству систем борьбы с утечками данных DeviceLock. Взломанные учетные записи предлагают для продажи в даркнете, и число таких предложений растет тревожными темпами.

В даркнете зафиксировали рост продаж учетных записей по цене около 40 рублей за «новый» и 4–5 рублей за «использованный» профиль. Взламывая или покупая аккаунты, мошенники получают доступ к огромному количеству информации о человеке. В личном кабинете содержатся паспортные данные пользователя, СНИЛС, ИНН, ОМС и ДМС, сведения об автомобиле и недвижимости, банковские карты и электронно-цифровая подпись, которая позволяет распоряжаться имуществом. Доступ к этим данным позволяет украсть деньги, провести различные операции и даже подарить недвижимость.

По словам руководителя службы информационной безопасности финтех-компании RBK.money Алексея Пронина, сегодня достаточно много услуг можно получить без личного присутствия, только по данным документов, чем и пытаются воспользоваться злоумышленники. Кроме того, информация из аккаунта на «Госуслугах» — просто подарок для тех, кто занимается социальной инженерией, отметил он.

По информации экспертов, чаще всего мошенники взламывают или покупают аккаунты на «Госуслугах» для дальнейшей компрометации абонента и получения финансовой выгоды либо перепродают персональные данные для рекламных целей. «Аккаунты покупают в большом количестве, поскольку не каждый может принести прибыль. А, например, взломав 100 тысяч аккаунтов в автоматическом режиме и продав их по 50 рублей за штуку, мошенники могут извлечь прибыль в районе 5 миллионов рублей», — объяснил ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев.

Взлом подтвержденного аккаунта на «Госуслугах» очень опасен. Получив доступ в чужой личный кабинет, злоумышленник может оформить на имя настоящего владельца фиктивную компанию и взять несколько кредитов. Также известны случаи, когда злоумышленники получали обманным путем чужую электронную подпись, переоформляли жилье на другого человека и продавали его. Директор департамента информационной безопасности компании Oberon Евгений Суханов уточнил, что также аккаунты используются для мошенничества с использованием кредитования в сфере торговли, ведь часто интернет-магазины позволяют получить одобрение кредита для покупателя с помощью подтверждения личности через «Госуслуги».

В основном покупкой взломанных аккаунтов занимаются мошенники, которые хотят «легких денег», напомнила юрист Венера Шайдуллина. Но иногда этим промышляют и коммерческие проекты — например, если нужно сформировать базу, получив доступ к персональным данным людей.