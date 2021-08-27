Управляющие компании (УК) обеспокоены планами ЦБ по совмещению лицензий, пишет «Коммерсант» . Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила письмо регулятору с предложениями по развитию фондового рынка и позицией по слиянию лицензий страховых компаний (СК) и управляющих фондами и НПФ.

НАУФОР направила письмо в Центробанк с предложениями по проекту «Основные направления развития фондового рынка РФ на 2022–2024 годы». Предложения затрагивают широкий круг вопросов, но особенно большое внимание уделено вопросу совмещения деятельности по страхованию жизни (СК) и по управлению инвестиционными фондами, ПИФами и НПФ. На днях Банк России представил модель совмещения видов деятельности на финансовом рынке.

По словам президента НАУФОР Алексея Тимофеева, ассоциация поддерживает появление новых инструментов долевого накопительного страхования жизни, но выступает против совмещения деятельности по страхованию жизни и управлению инвестиционными фондами, ПИФами и НПФ. «Инициатива разрешить совмещение деятельности УК фондов с деятельностью страховщиков, а теперь и с деятельностью банков, НПФ и даже МФО является наиболее спорной», — уточнил он.

В письме ассоциация отмечает, что СК и УК осуществляют деятельность с разными уровнями рисков. Работа СК сопряжена с кредитными рисками, а УК несут фидуциарные риски. Гендиректор УК «Промсвязь» Алексей Кузнецов считает, что совмещение большого количества различных услуг создает новый спектр операционных рисков, организацию контроля которых будет необходимо создавать с нуля.

«Если в рамках одного юрлица добавляются специфические риски, связанные с деятельностью страховщика… это в целом может не очень благоприятно сказаться на устойчивости такой модели», — подчеркнула гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева. В дополнение к этому на рынке опасаются, что слияние лицензий может негативно сказаться на конкуренции и качестве предлагаемых продуктов. «Логика оптимизации расходов может заставить более крупные организации финансовых групп — банки и страховщиков поглотить их УК, что приведет к снижению, а не к усилению конкуренции на рынке и в конечном итоге навредит, а не поможет потребителям услуг», — уверен Тимофеев.

При этом консолидация будет происходить на базе СК, а не наоборот. «Ресурсно и за счет своих каналов привлечения СК смогут увеличить притоки частных инвестиций, поэтому скорее они будут получать смежную лицензию», — считает Кривошеева. «В итоге вместо использования существующей многолетней экспертизы профессиональных команд УК клиентам будут предлагаться вновь созданные «на колене» продукты», — отметил гендиректор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимир Кириллов.