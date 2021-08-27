



📰 Минэнерго предупредило о рисках истощения запасов подземных хранилищ «Газпрома», которые используются для покрытия потребления осенью и зимой, пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания у замглавы министерства Евгения Грабчака от 16 августа. Причина — в превышении генерирующими компаниями объемов потребления сверх нормы в условиях технологических ограничений газотранспортной сети. В «Интер РАО» это объяснили сложившейся ситуацией в энергосистеме страны и выразили уверенность в готовности тепловых электростанций группы к работе на резервном топливе. Эксперты отметили: причина сверхдоговорного забора газа электростанциями заключается в высоких температурах этим летом, которые привели к превышению норматива потребления электричества по всей территории России. Сейчас газ на объекты генерации поставляется в штатном режиме, сказали в Минэнерго. В «Газпроме» добавили, что в рамках подготовки объектов к зиме в подземных хранилищах создается необходимый оперативный резерв.

📰 Центробанк сообщил о снятии запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения, пишут «Известия» . Ранее отсрочка в 72 часа была обязательной, обосновывалось это решение необходимостью защиты от мошенников и недобросовестных водителей, желающих оформить Е-ОСАГО уже после ДТП; теперь у страховщиков есть возможность активировать документ в любой срок на свое усмотрение. Для оформляющих полис в последний день водителей это означает большее удобство — можно купить полис и сразу выезжать на дорогу. Однако страховщики подчеркивают — это лишь их право, а не обязанность, и воспользоваться им стремятся не все. Так, по статистике Российского союза автостраховщиков, убыток от фальшивых ДТП и фальшивых полисов в 2020 году составил примерно 5 млрд рублей, поэтому вряд ли страховщики решат быстро переключиться на такой режим работы, отметили эксперты. Если же страховые компании все-таки решатся на немедленное вступление в силу своих электронных полисов ОСАГО, каждая из них будет выбирать собственные сроки исходя из своей практики, говорят представители страхового сообщества.



📰 Минэкономразвития подготовило пакет инициатив, направленных на повышение экономической устойчивости строительного комплекса, пишет «Коммерсант» . Ведомство направило письмо со своими предложениями в Минфин, Минстрой и аппарат правительства для их последующего обсуждения на заседании правкомиссии по региональному развитию. Для компаний предлагается установить обязательное авансирование не менее 70% цены стройки. Кроме того, ведомство предлагает создать единые правила изменения цен таких договоров, а также установить цифровой контроль за своевременностью их оплаты и урегулировать порядок приемки работ. Минэкономики ранее уже направляло предложение ввести с 2022 года обязательное проведение электронного конкурса для контрактов с начальной стоимостью более 10 млн рублей, это предложение вошло и в новое письмо. Эксперты и отраслевое сообщество идеи Минэкономики поддерживают, ведомства их пока изучают.



📰 До наведения порядка с платежами и реформы института расширенной ответственности бизнеса за отходы товаров и упаковки Счетная палата рекомендует не превращать экоплатежи в налоги, пишет «Коммерсант» . Это связано с тем, что негативные последствия этого при нынешнем состоянии госрегулирования могут оказаться более существенными, чем выгода от роста поступлений. Кроме того, исследование госаудиторами экологических платежей продемонстрировало, что эти сборы зачастую не имеют конкретных целей, не выполняют свои функции или взимаются за одно и то же, а ряд плательщиков выпали из поля зрения регуляторов. Сборы имеют статус неналоговых платежей, хотя дискуссия о необходимости их погружения в Налоговый кодекс продолжается с 2015 года, тогда бизнесу было обещано снижение административной нагрузки. Она тем временем продолжает расти: по данным СП, с 2017 года доля экологических сборов в общем объеме неналоговых доходов выросла почти вдвое, до 8% в 2020 году (382,8 млрд рублей).



📰 АНО «Цифровая экономика» предложила правительству пакет мер поддержки для перехода отраслей на использование решений с открытым кодом (open source), пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ. В нем, в частности, предлагается приравнять решения на базе open source к отечественному ПО и микроэлектронике, выделять субсидии заказчикам, компенсирующие разницу в стоимости продуктов с импортными аналогами при условии подтверждения объема закупки решений на open source. Также АНО предлагает создать механизм субсидирования процентной ставки по кредиту для производства серверов общего назначения и других аппаратно-программных комплексов на базе такого ПО. Однако принятие мер может стимулировать самостоятельную разработку госсектором софта и железа на open source вместо закупки готовых решений из соответствующих реестров, опасаются участники рынка. По мнению экспертов, поддержка перехода отраслей на открытые архитектуры и программное обеспечение будет особенно актуальна, когда появится отечественный GitHub, так как до появления такого ресурса нельзя ограничивать использование открытого кода с других платформ.



📰 Несмотря на исторически сложившиеся негативные ожидания, связанные с августом, рубль в уходящем месяце не оправдал их, показав относительно небольшое снижение, рассказал «Российской газете» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. При этом ситуация на внешних рынках оставалась довольно сложной, особенно на нефтяном, отметил он. Тем не менее, по мнению эксперта, рубль ощутимо сдал позиции по отношению к доллару, который активно повышается к мировым валютам из-за ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС США. В результате рубль опустился с пятого места, где он находился в июне и июле, на девятое место в рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару США с начала года. Бабин считает, что если ключевые факторы не претерпят значительных изменений, скорее всего, в сентябре доллар останется в диапазоне 72,7–74,8 рубля. Однако ситуация может измениться, если 22 сентября на очередном заседании ФРС будет объявлено о скором начале сворачивания монетарных стимулов: тогда доллар может уйти выше 75 рублей, заключил аналитик.



📰 Перечень доходов, из которых могут быть взысканы алименты, предлагается расширить, пишет «Российская газета» . Сегодня Российская трехсторонняя комиссия должна рассмотреть проект постановления правительства о перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей. Проект документа подготовлен Министерством труда и социальной защиты в связи с изменениями, внесенными в закон «Об образовании в РФ». Так, алименты предлагают взыскивать со стипендий и с выручки от реализации недвижимости. По мнению экспертов, это нововведение убирает пробел в законодательстве, так как недобросовестные плательщики алиментов теперь не смогут скрыть факт осуществления предпринимательской деятельности.