Чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 25 августа составил 80 млн долларов против оттока в 70 млн неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

«Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые оттоки в размере 80 млн долларов против 70 млн долларов оттоков на предыдущей неделе. Это вторая худшая неделя с начала года», — говорится в обзоре.