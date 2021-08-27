Российские фондовые индексы в пятницу начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:01 мск прибавил 0,25% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 861,32 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,41% и равнялся 1 641,5 пункта.

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Цены на нефть растут после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились, поясняет она.

«Сегодня с утра часть вчерашней просадки будет откуплена на благоприятном внешнем фоне: американские фьючерсы растут на 0,1%, более процента прибавляет нефть, в плюсе большинство промышленных и драгоценных металлов», — согласен аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

В том числе на полпроцента растет золото, уйдя выше отметки 1 800 долларов за тройскую унцию. Сопротивление находится в районе 1 820—1 830, уточняет эксперт. Он допускает, что оно будет пробито на возобновлении страхов мировой инфляции и перетекании части капитала в защитное золото. В нынешней ситуации бумаги золотодобытчиков в портфелях лишними не будут, полагает аналитик.