Банкам следует учитывать, что ребенок в возрасте от 14 до 18 лет может открывать счета только при наличии письменного согласия своих родителей, усыновителей или попечителя. Законные представители ребенка имеют право получать сведения как о его счетах, так и о вкладах, а также совершаемых по ним операциях. Об этом говорится в информационном письме Банка России.

Регулятор отмечает, что письмо подготовлено с учетом позиции Министерства просвещения в ответ на получаемые Банком России обращения.



«Принимая во внимание, что в данных обращениях фактически затрагивается вопрос об объеме дееспособности несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также о пределах реализации законными представителями таких несовершеннолетних своих полномочий, Банком России по указанным вопросам была запрошена позиция Министерства просвещения Российской Федерации, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», — говорится в письме.

По общему правилу несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей, но вправе открывать вклад самостоятельно. Заключение договора банковского счета Гражданский кодекс не называет в числе сделок, которые несовершеннолетние могут совершать без согласия родителей, усыновителей и попечителя.

