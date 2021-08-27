Главный стратег инвестиционной компании Miller Tabak Мэтт Мейли заметил редкую фигуру технического анализа — «золотой крест» — на недельном графике цен на нефть марки WTI. Об этом аналитик рассказал в интервью CNBC.

«Золотой крест» возникает, когда краткосрочная скользящая средняя актива пересекает и превышает долгосрочную скользящую среднюю. Обычно такая ситуация рассматривается как сигнал к дальнейшему росту.

Скользящие средние бывают простые, экспоненциальные и производные. Они помогают определить текущий тренд финансового актива путем сглаживания колебаний и шума.

За последние 20 лет для нефти такой сигнал появлялся всего трижды. «В каждом случае после него происходил очень сильный рост цен, где-то от 20% до 50%, — сказал Мейли. — Если стоимость нефти продолжит расти, цена акций энергетических компаний также должна повышаться. Как мне кажется, это та сфера, в которой инвесторы могут получить действительно хорошие результаты в течение последнего квартала года».

В июне руководители крупнейших нефтяных компаний мира — Exxon Mobil, Royal Dutch Shell и Total — заявили, что цены на нефть могут вернуться к уровню сентября 2014 года, когда она стоила 100 долларов за баррель. Причиной такого роста станет недостаток инвестиций в нефтегазовую отрасль, который приведет к сокращению предложения сырья на рынке в будущем. Крупнейшие сырьевые трейдеры — Trafigura, Glencore, Vitol и Gunvor — также считают возможным возвращение мировых цен на нефть к 100 долларам за баррель.

