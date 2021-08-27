Организацию внесудебного банкротства граждан ради повышения ее эффективности предлагают передать судебным приставам – сейчас этим занимаются многофункциональные центры (МФЦ), пишут «Ведомости» , уточняя, что письмо на имя председателя правительства Михаила Мишустина с такой инициативой направил Общероссийский народный фронт (ОНФ).

Возможность внесудебного банкротства ввели в качестве альтернативы судебного: так, с 1 сентября 2020 года должник может бесплатно подать заявление в МФЦ, если его долги не менее 50 тыс. рублей и не более 500 тыс. рублей, а также если в его отношении завершено исполнительное производство из-за отсутствия дохода и имущества для взыскания; внесудебное банкротство должно длиться полгода и завершается признанием долгов безнадежными.

Сейчас для вхождения в процедуру требуется, чтобы пристав завершил исполнительное производство из-за отсутствия у должника дохода и имущества, однако закон предусматривает и другие причины для окончания производства: в письме ОНФ отмечается, что приставу проще окончить производство из-за невозможности найти должника; раньше это вопросов не вызывало, но теперь стало проблемой: если производство окончено, на этом основании подать на внесудебное банкротство уже нельзя, что и стало главным препятствием для «десятков тысяч граждан», которые не имеют дохода и имущества, уточнили в ОНФ.

Как рассказал партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин, приставы раньше прекращали производства из-за ненайденного должника, так как это гораздо эффективнее с точки зрения трудозатрат, ведь не надо искать имущество должника, готовить и рассылать многочисленные запросы.

Для решения проблемы ОНФ предлагает сделать Федеральную службу судебных приставов ответственной за внесудебную процедуру банкротства, новые полномочия службы можно реализовать через сопряжение сервисов «Госуслуг» с сервисами приставов; это не потребует значительных финансовых расходов и позволит быстро снизить уровень негативных социальных последствий, уверены в ОНФ.