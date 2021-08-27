Финансовый супермаркет Банки.ру занял восьмое место по выручке и 12-е по скорости роста в рейтинге крупнейших и самых динамично растущих финтех-компаний России. Рейтинг составили бизнес-клуб «Атланты» и компания Smart Ranking, чтобы определить самые быстрорастущие компании России из сегмента малого и среднего бизнеса с 2018 по 2020 год. С методикой исследования можно ознакомиться здесь .

Согласно рейтингу, оборот 40 крупнейших финтех-компаний за два года вырос примерно в 1,5 раза: с 32 млрд рублей до 48 млрд.

Лидерами роста стали следующие сегменты:

маркетплейсы и инвестиционные платформы;

платежи и обработка трансакций;

системы лояльности;

решения для бизнеса.

Среди перечисленных сегментов лучшие показатели роста у маркетплейсов, на них пришлось 13% от выручки Топ-40. Главный фактор их роста — конечно, переход участников рынка в онлайн.

«По итогам 2020 года нам удалось нарастить бизнес в полтора раза. Это произошло в том числе потому, что за последние два года покупательские привычки сильно изменились — онлайн перестал был чем-то непонятным. Наши показатели трафика в период пандемии и основных ограничений подтверждают это — клиенты, пусть и вынужденно, поняли, что можно получить финансовые услуги удаленно. Оказалось, что это несложно, безопасно и экономит время», — прокомментировала CEO Банки.ру Динара Юнусова.