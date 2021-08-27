Минпромторг предлагает снизить стоимость электроэнергии для так называемых квалифицированных энергоемких потребителей (КЭП), пишут «Ведомости» со ссылкой на человека, близкого к обсуждению этого вопроса, уточнив, что представитель министерства информацию подтвердил.

В законодательстве России понятие «КЭП» сегодня не закреплено, но оно есть в странах Евросоюза; для этой категории в ЕС обеспечивается снижение энергоцен за счет частичного или полного освобождения от надбавок и сборов, а также единый (сниженный) тариф на передачу электроэнергии «вне зависимости от уровня напряжения и места техприсоединения», отметил представитель Минпромторга, добавив, что в ЕС и Великобритании 16–24% потребления энергии приходится на КЭП.

Замминистра промышленности Алексей Ученов еще в июне направил в Совет Федерации и аппарат правительства письмо с предложением внедрить в России институт КЭП, уточнив, что в 2020 году объем перекрестного субсидирования («перекрестки») в России достиг 1,09 трлн рублей, включая 615 млрд рублей надбавок к цене энергии на оптовом рынке («инвестсоставляющая») и 473 млрд за счет перераспределения между группами потребителей расходов на энергосети.

Ученов отметил, что до 2015 года перекрестное субсидирование в основном было обусловлено социальной поддержкой населения, за которое доплачивают промышленные потребители, но после 2015 года увеличение доли инвестнадбавок в объеме перекрестки, по его мнению, привело «к разбалансировке общей модели управления» энергорынком; для поддержки промышленности чиновник предлагает ввести особую категорию потребителей – КЭП, а также оказать «прямую тарифную поддержку» энергоемким экспортерам, кроме того, он настаивает на дифференциации тарифа на электроэнергию для КЭП «в зависимости от эластичности потребления электроэнергии и конъюнктуры товарных рынков».

По словам источника на энергетическом рынке, с предложением ввести в России институт КЭП в феврале в правительство обращался также директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев.