Предложение депутата Госдумы Николая Арефьева (КПРФ) отказаться от минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России и ориентироваться на показатель прожиточного минимума подтверждает то, что депутат не до конца разбирается в вопросе. Об этом ТАСС в пятницу заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Прежде чем делать громкие заявления, господину Арефьеву надо было бы изучить те законы, которые уже приняты Госдумой. Ощущение, что депутат Арефьев не вполне разбирается в вопросах, о которых говорит», — отметил Исаев.

По словам депутата, минимальный размер оплаты труда установлен на уровне не ниже прожиточного минимума. «К сведению господина Арефьева можно сказать, что это установлено не только в Трудовом кодексе и в законе о МРОТ, но и в Конституции РФ. Поэтому его призыв равняться на прожиточный минимум является явно устаревшим», — подчеркнул Исаев.

Исаев уточнил, что «Единая Россия» потратила «немало времени и сил для того, чтобы оторвать МРОТ от других платежей». Так, напомнил депутат, Госдума второго созыва, в которой коммунисты составляли большинство, «мерила в МРОТах уголовную ответственность, штрафы, уставной капитал». «МРОТ выступал в роли просто единицы измерения. Напомню, что коммунистическая Дума оставила нам его равным 83 рублям 49 копейкам в 2000 году, что составляло на тот момент 3 доллара США в месяц», — отметил Исаев.

«Мы вели последовательную работу, чтобы минимальный размер оплаты труда, еще раз подчеркиваю, минимальный размер, ниже которого нельзя платить (на этом уровне можно платить только неквалифицированным работникам за легкий труд в обычных условиях), был поднят до уровня прожиточного минимума», — добавил Исаев, напомнив, что МРОТ привязан к медианной, то есть средней заработной плате, согласно закону о МРОТ и о прожиточном минимуме.

«Этим же законом мы определили, что МРОТ в ближайшие годы будет расти выше уровня инфляции», — отметил Исаев.