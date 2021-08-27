Более 40% россиян с начала 2021 года столкнулись с ростом расходов на продукты питания, одежду, обувь и транспорт, из-за чего большинство готовы экономить на развлечениях, отпуске и салонах красоты, свидетельствуют данные исследования Райффайзенбанка. Главные факторы роста трат: увеличение цен, ремонт и появление детей в семье.
По данным опроса, более половины респондентов отметили рост цен на основные товары и услуги на 10—30%. При этом 27% россиян полагают, что цены увеличились на 30—50%. Почти треть респондентов стали больше тратить на детей, а меньше всего на расходы влияли ипотека и аренда жилья, образование и покупки в ресторанах.
Отмечается, что каждый второй россиянин экономит деньги на постоянной основе, а еще 27% начали делать это в текущем году. При этом основной статьей экономии стали развлечения и рестораны, в этом готовы себе отказать 65% опрошенных. Еще 52% экономят на отпуске и путешествиях, а 47% — на одежде и обуви. Почти столько же россиян стараются меньше тратить в салонах красоты и парикмахерских. Примечательно, что 31% респондентов экономят на продуктах, а 17% — на медицине.
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Также россияне рассказали, как они смогли отказаться от экономии. Большинству для этого потребовалось привести в порядок свой бюджет и грамотно его распределить — так ответили 60% респондентов, 14% стали больше зарабатывать, 6% закончили ремонт, и только 2,6% сделали это после выплаты кредитов.
Несмотря на это, подавляющее большинство опрошенных никак не защищают свои сбережения от инфляции. Только 10% распределили накопления по валютам, чтобы снизить риски, а инвестируют деньги 13% респондентов. Еще 26% открыли вклад или накопительный счет, а 8,5% вложились в недвижимость.
Большинство россиян за счет экономии покрывают текущие расходы, однако каждый третий направляет эти средства на сбережение. 26% респондентов за счет этого выплачивают кредиты.
За последний год россияне стали чаще брать займы для оплаты турпутевок, авиабилетов и отелей, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные платежного сервиса «ЮMoney» (входит в экосистему «Сбера»). Самыми востребованными направлениями оказались Имеретинское побережье в Сочи и два турецких курорта: Анталья и Чолаклы.