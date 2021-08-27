Международная платежная система Visa запустила в России акцию «Выигрышные поездки», которая предполагает розыгрыш денежных призов среди пассажиров общественного транспорта, оплачивающих свои поездки картой Visa. Условия акции размещены на сайте платежной системы.

В правилах указано, что в акции могут участвовать все держатели дебетовых и кредитных карт, которые выпущены банками, зарегистрированными в Российской Федерации (за исключением карт Visa Prepaid, Visa Business, Visa Business Platinum). Для этого при поездке в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, электричке, поезде или аэроэкспрессе необходимо оплатить проезд картой Visa — на турникете или терминале непосредственно в транспорте.

В список городов, которые охвачены акцией, вошли более 250 населенных пунктов . В акции принимают участие пассажиры, оплатившие проезд с 15 августа по 30 октября 2021 года включительно. Среди них будут разыграны денежные призы: один главный в размере 100 тыс. рублей и 15 тыс. призов по 1 тыс. рублей.