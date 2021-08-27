Банк «Уралсиб» объединится с одноименной лизинговой компанией. О начале процедуры реорганизации банка в форме присоединения к нему ООО «Лизинговая компания «Уралсиб» сообщается на сайте Центробанка, получившего соответствующее уведомление от кредитной организации.

Как уточняется, решения о реорганизации были приняты внеочередным общим собранием акционеров «Уралсиба» и банком как единственным участником лизинговой компании 23 августа 2021 года.



Банк и лизинговая компания «Уралсиб» зарегистрированы в настоящий момент по одному и тому же адресу в Москве.