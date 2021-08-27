Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и председатель правления Пенсионного фонда России Андрей Кигим подписали 27 августа соглашение о сотрудничестве. Как сообщается на сайте уполномоченного, «соглашение призвано поднять вопросы защиты прав людей на социальное обеспечение на качественно новый уровень».

Развитие сотрудничества уполномоченного и ПФР предусматривает проведение совместных мероприятий, более тесный обмен информацией и взаимодействие в сфере информационной политики. По мнению Москальковой, соглашение повысит эффективность рассмотрения обращений граждан по вопросам пенсионного обеспечения и улучшит подготовку предложений по совершенствованию законодательства, правоприменительной практики в этой области.

«Предметом настоящего соглашения является организация взаимодействия сторон по вопросам соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в области пенсионного (социального) обеспечения», — говорится в документе, который процитирован в заметке ТАСС на эту тему. Там указано, что в рамках соглашения аппарат омбудсмена и ПФР могут совместно рассматривать обращения граждан, «имеющие высокую общественную значимость или массовый характер».

По информации омбудсмена, за первое полугодие 2021 года поступило на 11% меньше обращений, посвященных социальному обеспечению, чем за тот же период прошлого года, при этом число таких обращений остается достаточно большим. С 2020 года по сегодняшний день уполномоченному поступило более 1,8 тыс. жалоб.

Как указано в релизе, федеральный омбудсмен отметила хорошую практику взаимодействия с ПФР по вопросам защиты и восстановления прав людей. В частности, за шесть месяцев 2021 года направлено 337 обращений в Пенсионный фонд. Во взаимодействии с центральным аппаратом и подразделениями ПФР в регионах удается решать проблемы граждан, подчеркнула Москалькова.



По ее словам, в том числе обсуждается «новый формат возможного взаимодействия на цифровых платформах и в рамках развития совместной горячей линии, чтобы можно было максимально быстро реагировать на нарушения прав».