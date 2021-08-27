Чистая прибыль Экспобанка за первое полугодие 2021 года по МСФО выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,6 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитного учреждения.

В сообщении сказано, что прибыль Экспобанка за II квартал 2021 года составила 1,6 млрд рублей, что на 7% больше, чем за апрель — июнь 2020 года. Рентабельность капитала выросла до 23,2%, а рентабельность активов составила 4,4%.

«Значительнее всего увеличился чистый комиссионный доход — на 88%, до 1 млрд рублей. Чистый процентный доход вырос на 11% и составил 3,9 млрд рублей. Операционный доход составил 5,3 млрд рублей», — сообщили в Экспобанке.

Активы банка достигли 133,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 33%. Кредитный портфель вырос на 25% за полгода и составил 86 млрд рублей. Кредиты физлицам увеличились на 32%, юрлицам — на 19%.

Объем средств юрлиц с начала года вырос на 80%, физлиц — на 7%.

В пресс-релизе указывается, что в июне Экспобанк пополнил капитал первого уровня на 60 млн долларов за счет бессрочных субординированных облигаций — для поддержания темпов роста и диверсификации бизнеса. За полгода собственный капитал банка вырос на 12% и достиг 23,4 млрд рублей. Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 составляет 14,1%.