Чистая прибыль группы Газпромбанка по МСФО за первое полугодие 2021 года составила 76,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Для сравнения в пресс-релизе приведена нормализованная чистая прибыль (скорректированная на убыток от курсовых разниц, включенный в состав капитала по выпущенным бессрочным обязательствам) за аналогичный период 2020 года: она составила 15,6 млрд рублей.

Чистый процентный доход группы за шесть месяцев 2021 года составил 96,8 млрд рублей, что на 27% выше значения первого полугодия 2020 года. Чистые комиссионные доходы за этот же период составили 20,5 млрд рублей и на 22% превысили аналогичный показатель за первые шесть месяцев 2020 года. Чистая процентная маржа за шесть месяцев 2021 года выросла на 0,2 процентного пункта, составив 2,9%.

Небанковские сегменты группы Газпромбанка завершили первое полугодие 2021 года с прибылью от операционной деятельности в размере 9,2 млрд рублей (за первые шесть месяцев 2020 года — 1,8 млрд рублей).



Операционные доходы группы составили за первое полугодие 2021 года 130,1 млрд рублей по сравнению с 96 млрд рублей за январь — июнь 2020 года.

Операционные расходы за первое полугодие 2021 года составили 64,1 млрд рублей по сравнению с 55,8 млрд рублей за первые шесть месяцев 2020 года. «Рост расходов связан с продолжающейся реализацией проектов по технологической трансформации бизнеса, в том числе розничных операций. При этом коэффициент отношения операционных расходов к операционным доходам уменьшился на 9,7 процентного пункта в сравнении с показателем на конец 2020 года: с 59,1% до 49,4%», — пояснили в Газпромбанке.

Активы группы на 30 июня 2021 года составили 7 трлн 920,5 млрд рублей, увеличившись на 5,2% к показателю на 31 декабря 2020 года. В частности, объем денежных средств и их эквивалентов составил на 30 июня 2021 года 1 трлн 63,1 млрд рублей.

Кредитный портфель на 30 июня 2021 года составил 5 трлн 626,3 млрд рублей и вырос на 4,9%. Доля кредитного портфеля в совокупных активах группы составила 68,5% и осталась на уровне конца 2020 года.

Объем корпоративных кредитов за первое полугодие 2021 года вырос на 4,6% и составил на 30 июня 2021 года 4 трлн 841,4 млрд рублей. Розничные кредиты также показали рост, их объем увеличился за шесть месяцев на 6,2% — до 784,9 млрд рублей на 30 июня 2021 года. Основную часть розничных кредитов группы составляют ипотечные кредиты. На 30 июня 2021 года их объем составил 413 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 31 декабря 2020 года на 0,8%.

Средства корпоративных и частных клиентов на 30 июня 2021 года достигли 6 трлн 214,5 млрд рублей (увеличение по сравнению с показателем на 31 декабря 2020 года составило 6,6%). При этом средства корпоративных клиентов на 30 июня 2021 года составили 4 трлн 644,4 млрд рублей, что на 7,9% больше показателя на конец 2020 года; объем средств физических лиц вырос на 3% — до 1 трлн 570,1 млрд рублей.

Совокупный капитал группы на 30 июня 2021 года составил 864,4 млрд рублей (рост за шесть месяцев — 8,9%).